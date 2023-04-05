Максим Галкин показал фотоснимки с отдыха в Ванкувере без Аллы Пугачевой

На днях Максим Галкин (признан в России иноагентом) прилетел на гастроли за океан. Но юморист за рубежом не только гастролирует, а и развлекается. Шоумен нередко публикует фотоснимки, на которых вовсю наслаждается отдыхом, причем вдали от жены Аллы Пугачевой. На одном из новых снимков стендап-комик престал на местном горнолыжном курорте. Галкин одет в водолазку, пуховую жилетку. Как написал Максим, перед концертом в Ванкувере он решил покататься на лыжах.

Кстати, совсем недавно муж Примадонны выложил фото, на которой был запечатлен в сельской местности возле таксофона. Снимок был сделан в российской глубинке. Тогда подписчики отметили, что у юмориста ностальгическое настроение и он скучает по родине.

В целом, в последнее время телеведущий мысленно часто путешествует в прошлом. Например, Галкин выложил архивный кадр, на котором запечатлена его жена с двумя новорожденными близняшками.