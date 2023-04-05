МакSим намекнула на конфликт в своем коллективе после сорванного концерта в Твери

МакSим вышла на связь после сорванного концерте в Твери. Певице вновь стало плохо прямо во время выступления. Девушка едва стояла на ногах и пела.

Поклонники злятся на концертного директора артистки, который доводит подопечную до изнеможения. Они обвиняют Павла Назарова, что тот не отменил гастрольный тур. Внутри коллектива тоже начались конфликты. Директор перестал ладить с пиар-менеджером Яной Богушевской. О ссорах намекнула сама МакSим.

Певица опубликовала пост, в котором написала, что отменяет из-за состояния здоровья все выступления. О датах переноса исполнительница пообещала сообщить позже.

Также Марина дала понять, что ей не нравятся конфликты, которые происходят внутри команды. Певица обратилась с просьбой решать проблемы не в Сети, а вживую:

«Что касается недопониманий в коллективе, все взрослые люди. Надеюсь, решим в диалоге этот вопрос, а не с помощью постов в социальных сетях».