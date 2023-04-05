МК: Пугачева позвонила Резнику, несмотря на политические разногласия по СВО

73-летняя Народная артистка РФ Алла Борисовна Пугачева поздравила с 85-летием известного поэта-песенника и Народного артиста РФ Илью Резника. Юбиляр принял от сбежавшей исполнительницы теплые слова и поздравления, даже несмотря на политические разногласия по СВО.

«Аллочка только что вот позвонила. Мы долго с ней разговаривали. Она мне пожелала долгих лет жизни. Также сказала много теплых слов. Мы вспоминали даже былые времена и много смеялись!» — заявил Резник «Московскому комсомольцу».

По словам маэстро, перед звонком Примадонна еще поздравила его в соцсетях. Юбиляр даже не сомневался, что услышит весточку от Пугачевой, для которой в свое время написал много хитов.

Как видим, многолетняя дружба артистов оказалась крепче любых недопониманий. При этом СМИ неоднократно писали, что между звездами возникло много разногласий, из-за чего они не общаются.