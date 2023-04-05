Начальник ГИБДД прокомментировал ситуацию с застревающими фурами под ж/д мостом

Алексей Спиридонов, начальник свердловского ГИБДД, решил прокомментировать ситуацию с фурами, массово застревающими под ж/д мостом на Компрессорном.

Застревание грузовых авто началось еще осенью 2022 года. В большинстве случаев происходит это с грузовыми машинами, которые едут в сторону Тюменского тракта. Наряды ДПС обязаны регулярно объезжать указанный участок на дороге для того, чтобы не допустить пробок.

Также Спиридонов посоветовал всем водителям делать специальные настройки в навигаторе для большегрузов с целью объезжать трудные места. Большинство водителей грузовиков ездят по навигатору, где стоит режим для легкового автотранспорта по умолчанию.