Народный артист России Филипп Киркоров вновь кардинально изменил внешний вид

Филипп Киркоров продолжает эксперименты во внешности. На днях поп-король отечественной эстрады снова удивил своих поклонников кардинальными изменениями в имидже.

Нужно напомнить, что в начале января артист сделал несколько процедур по омоложению лица. Также исполнитель решился на коррекцию фигуры при помощи хирургического вмешательства. Ко всему прочему, Кирков стал длинноволосым блондином. Он нарастил волосы.

Сегодня музыкант похвастался новыми изменениями. Филипп Бедросович опубликовал в личном микроблоге видеоролик. На кадрах можно увидеть, что поп-король запечатлен с короткой стрижкой. Также он покрасил бороду в пепельный цвет.

Стоит сказать, что фото были сделаны в Новосибирске. Туда исполнитель прилетел для того, чтобы дать концерт. Перед выступлением артист посетил несколько интересных мест в городе.