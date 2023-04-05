Netflix поделился расписанием выхода серий второго сезона сериала «Уэнсдэй»

Точная дата выхода выхода второго сезона популярнейшего сериала «Уэнсдэй» пока неизвестна. Съемки нового сезона не начались, а на их начало может повлиять контракт Дженны Ортеги. По предварительным данным, актриса может получить роль в кинокомедии Y2K, присоединившись к франшизе Marvel. Там артистка сыграет Белую Тигрицу.

Отметим, по данным аналитиков и критиков, премьера фильма может состояться в конце 2023 года или же в первой половине 2024 года. Все будет зависеть от плотности расписания артистов, которые принимают участие в проекте.

Шоураннеры пообещали, что в новых сериях сюжет будет еще более мрачным, а в эпизодах даже появятся хоррор-элементы. Также авторы проекта Netflix планируют раскрыть взаимоотношения между Мортишей и родной дочерью.