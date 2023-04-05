Отец певца РФ SHAMAN Дронов заявил, что Ярослав остается тем же простым и открытым парнем

Свой новый хит «Моя Россия» 31-летний Ярослав Дронов из Новомосковска, который больше известен российской публике как певец SHAMAN, исполнил под гитарное сопровождение родного отца.

По словам самого Юрия Дронова, он на протяжении последних девяти не держал в руках инструмент. Однако его при этом постоянно тянуло к музыкальному творчеству.

«С трепетом в сердце приглашаю на сцену человека, который мне подарил жизнь и спас ее. Он является прекрасным музыкантом, гитаристом и просто хорошим парнем», — представил певец зрителям отца.

Дронов-старший считает, что его наследник остается простым и открытым парнем, каким ранее был. По мнению артиста, наследника не настигла звездная болезнь, ему некогда об этом думать. Ярослав занят карьерой и плотным гастрольным графиком. При этом SHAMAN запланировал объехать с концерами более 100 российских городов.