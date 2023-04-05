Менеджер певицы МакSим опровергла ее беременность и объяснила изменения фигуры лишним весом

В последнее время ходят слухи о том, что МакSим беременна. Якобы из-за этого певице стало трудно выступать на сцене. Кроме того, она стала появляться в широких нарядах, которые призваны скрыть выступающий живот. А еще выглядит звезда уставшей и очень плохо себя чувствует.

Сама исполнительница эти сплетни не комментирует, а вот ее менеджер сделала заявление. По словам Яни Богушевской, Марина так округлилась не из-за интересного положения. Как и все люди она может набрать вес, ведь это жизнь.

Прошу отнестись с пониманием, прошу не множить разные версии, - отметила Богушевская.

Менеджер певицы также добавила, что сейчас МакSим находится в очень уязвимом положении, так как проходит лечебные процедуры. Об этом ранее заявила сама артистка. По этой причине ей пришлось перенести концерты на неопределеный срок.



