Продюсер Пригожин опроверг историю из книги Балунова о мести лидера «КиШ»

Иосиф Пригожин опроверг заявления экс-басиста «Короля и Шута» Александра Балунова, который в книге про «КиШ» написал, что лидер коллектива Михаил Горшенев помочился на пальто и машину продюсера. Якобы из-за того, что продюсер «кинул» на деньги группу.

Эту историю муж Валерии назвал нелепым вымыслом. Он обвинил Балунова в желании нажиться на славе Горшка и его имени.

«Это неправда. Кому-либо выгодно эту ложь тиражировать. Я за группу бился всегда на радио и ТВ. Как можно кинуть, когда вкладываешь туда деньги?! Это глупость. Горшка нет, спросить нет у кого. Люди, которые с ним «грелись» рядом, сейчас пытаются снискать славу, используя брендовую фамилию. Ничего придумать лучше нельзя, чем говорить эту фигню!» — возмутился продюсер.

Пригожин добавил, что он не знает автора этой книги и никогда с ним ранее не общался. Впрочем, подавать в суд он не намерен.