Военная поэзия является новой формой выражения в связи с конфликтом на Донбасс. Одним из примеров Z-поэтов является Анна Ревякина, дочь шахтера и муза Донбасса.

Родилась она и выросла на Донбассе. Анна стала активным деятелем патриотического движения. Ее стихи говорят о мужестве и стойкости народа, борьбе, с которой он сталкивался всю историю. Другие Z-поэты вдохновение черпают из ВОВ.

К примеру, Влад Маленко ссылается на войну в своем стихотворении «Катюша». Он пытается связать нынешнюю борьбу с широкими национальными повествованиями о героизме, смелости, самопожертвовании.

Московскому театру поэтов досталась решающая роль в объединении патриотических писателей. Артисты ездили на Донбасс еще в 2014 году с концертами для солдат из ДНР и ЛНР и мирных жителей. Таким образом они вдохновили новое поколение поэтов взять в руки перо.

Сегодня их работа - неотъемлемая часть культуры региона, свидетельство стойкости и решимости народа перед лицом военного конфликта.