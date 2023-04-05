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Роскомнадзор закрыл СМИ Игоря Крутого и основателя канала МУЗ-ТВ Вячеслава Кормильцева

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Роскомнадзор закрыл СМИ Игоря Крутого и основателя канала МУЗ-ТВ Вячеслава Кормильцева
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Фото из открытых источников

Роскомнадзор РФ после проведения тщательной проверки принял решение о закрытии СМИ «Русское музыкальное телевидение». Об этом сегодня, 5 апреля, написал Telegram-канал Mash.

Согласно данным источника, отечественное медиа, которое было основано музыкантом и композитором Игорем Крутым совместно с создателем канала МУЗ-ТВ Вячеславом Кормильцевым, не вело фактически свою деятельность. Его зарегистрировали еще 20 лет назад. Однако за все это время оно не вышло в эфир.

Также стало известно, что Игорь Крутой проживает в США. Вячеслав Кормильцев сейчас находится в Англии. По решению Роскомнадзора «Русское музыкальное телевидение» аннулировали как СМИ.

 
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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