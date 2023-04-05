Шахназаров подверг критике шоумена Максима Галкина из-за оскорбления молодых артистов

Максим Галкин (признан иноагентом) на последнем выступлении в Америке перед русскоязычной аудиторией в очередной раз «прошелся» по своим коллегам по цеху. Досталось SHAMAN, Сергею Лазареву, Полине Гагариной. Шоумен считает, что молодое поколение «раздвигает шире и лижет глубже».

Эта фраза шоумена вызвала негативную реакцию не только у поклонников, но и у его коллег.

Когда произносите фразу «раздвигай шире — лижи глубже», знаете, впечатлительные сразу же представляют картину с вашим лицом. Можете спокойно дальше и дальше. Сами себе вы не отвратительны, когда рассказываете бабкам про это?, - заявил Михаил Шахнахаров.

Публицист удивился, как гадко поступает супруг Пугачевой, сбежавший из страны. По данным журналиста, на выступления комика ходят русские эмигранты, которым пока что греют душу негативные слова о РФ. Но скоро это все закончится, и юморист заговорит иначе.