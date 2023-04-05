SHAMAN объяснил превосходство культуры РФ перед культурой Запада мировым масштабом

Культура РФ затмевает западную культуру своим величием. Она намного шире и богаче, именно к ней ведут дороги и тот же Голливуд.

Этом надо помнить, этим надо гордиться. Об этом заявил певец SHAMAN.

Свою очень трепетную, преданную, искреннюю любовь к наследию России артист отразил в новой программе под названием «Я русский». Шоу стартовало месяц назад в Санкт-Петербурге и Москве. Вступительная часть мероприятия началась с классических российских мелодий. Это произвело хорошее впечатление на зрителей. По мнению большинства россиян, шоу Ярослава Дронова претендует на голливудский размах. Впрочем, сам певец призывает мыслить еще масштабнее.

«Где Голливуд, а где Россия? Голливудский кинематограф в пример приводит Эйзенштейна и Станиславского. Если о музыке говорить, то там ориентируются на Чайковского и Стравинского. Это классика, ее не отнять. Это наше и этим надо гордиться, это не нужно забывать, об этом нужно напоминать, что я делаю», — отметил исполнитель.