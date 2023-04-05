София Ротару выставила на продажу гостиницу «Вилла София» в Ялте за 2,5 миллиарда рублей

Украинская певица София Ротару после начала СВО пропала и очень редко выходит на связь с фанатами. Большую часть своего времени певица проводит в столице Украины, несмотря на то, что имеет дом в Крыму.

Как стало известно, ее сын Руслан Евдокименко занимается продажей гостиницы в Ялте, которая была в собственности звездной мамы. По словам Алины Сагиной, российского продюсера, гостиница «Вилла София» давно переписана на наследника, который решил избавиться от недвижимости.

«Нашелся один покупатель, мужчина согласен выкупить гостиницу за 9 млн евро (порядка 750 млн рублей). Однако Руслан захотел 30 млн евро (примерно 2,5 млрд рублей)», – сказала она.

Судя по всему, Евдкименко большую сумму просит сознательно для того, чтобы покупатель щедро «заплатил за имя его матери». Также у Ротару есть дача в Крыму, которую она продавать пока что не желает.