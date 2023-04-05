Сорванный концерт, отмена гастрольного тура: поклонники МакSим и ее директор выясняют отношения

В последнее время с МакSим (Мариной Абросимова) происходят странные вещи. В марте она вышла на сцену в Сочи, но пробыла там полчаса. Певица не была в форме.

Она неприятно удивила охрипшим голосом, не вытягивала ноты. МакSим подбадривала зрителей, но сама еле стояла на ногах. Вскоре артистка без объяснений ушла со сцены. Что-то подобное произошло в Твери.

Поклонники потребовали от ее директора отменить тур, чтобы исполнительница смогла заняться своим здоровьем. Увидев сообщения фанатов Павел Назаров опубликовал новый пост, в котором написал, что фан-клуб оскорбил команду певицы.

К тому же, разгорался настоящий скандал внутри коллектива. Многие обвинили концертного директора в том, что певица была доведена до истощения. Спасая себя от нападок, он выдал некоторые закулисные тайны. Как оказалось, пиар-дирекор звезды обвинила его и организаторов гастрольного тура в мошенничестве. Команда не стала мириться с заявлениями PR-агентом.