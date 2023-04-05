StarHit проинформировал, как живут сейчас солисты легендарной шведской группы АВВА

Как пишет издание StarHit, шведская группа АВВА покорила мир. Песни солистов коллектива звучат на радиостанциях и ТВ до сих пор. Личная жизнь участников сильно повлияла на карьеру. Сперва Бьорн и Агнета развелись, а после этого брак распался у Бенни и Анни-Фрид.

Выход нового альбома группы в 2021 году стал большим поистине невообразимым событием в мировом шоу-бизнеса. Это был первый студийный альбом коллектива за 39 лет после распада. В мае минувшего года четверо музыкантов встретились на голографической выставке «Вояж». Бенни Андерссон объявил, что он не будет больше сотрудничать с экс-коллегами. Все могло бы совершенно иначе сложиться, если бы Бьорн Ульвеус и Агнета Фельтског в 1979 году не расстались.

Сейчас Агнете 71 год, она живет на острове Хельго, входящем в состав Стокгольма. Занимается женщина воспитанием внучек от дочери, проводит много времени с лошадьми, посещает мероприятия и изредка принимает участие в концертах.

Бьорну 76 лет, он единственный из группы, кто вложил деньги в создание музея и владеет четвертью акций. Ульвеус работает в шоу-бизнесе и всегда на виду у общественности.

75-летняя Анни-Фрид живет в городе Церматт со своим британским возлюбленным — виконтом Генри Смитом. Занимается защитой окружающей среды и благотворительностью.

В 1981 Денни женился на шведской ведущей Моне Норклит, у пары родился сын Людвиг. Сейчас 74-летний артист пишет музыку для фильмов и иных исполнителей.