Starhit.ru: Мария Погребняк рассталась с мужем-футболистом из-за его измен

Несколько месяцев назад Павел и Мария Погребняк приняли решение пожить раздельно. Ходят слухи, что причиной размолвки стали измены футболиста.

Спортсмена неоднократно замечали в столичных ресторанах и клубах с девушками модельной внешности. В итоге эти слухи дошли до его жены. Кроме того, поговаривают, что Павел раньше тоже не отличался верностью, однако супруга долго на такие подвиги мужа закрывала глаза.

После возвращения Марии со съемок реалити-шоу в Африке, они скандалили и в конце концов решили разъехаться. Об этом порталу Starhit.ru рассказал источник в окружении звездной семьи.

По данным источника, Мария вместе с сыновьями живет в загородном доме. Павел съехал оттуда. Но футболист не грустит, он продолжает тусоваться и весело проводить свободное время. Пока супруги не приняли решение о разводе, но он неизбежен. Новых постоянных партнеров у обоих пока что нет.