Телеведущая из России Ольга Орлова впервые продемонстрировала свой живот после родов

Ольга Орлова, подарившая супругу в феврале долгожданную дочь, продолжает сталкиваться с хейтом в Сети. Сегодня 45-летняя певица и ведущая продемонстрировала в личном микроблоге свой послеродовой живот, причем без ретуши и фильтров.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» показала, как она готовит тело к предстоящему лету. Также артистка призналась фанатам, что пока она не может избавится от четырех килограммов, набранных во время беременности.

На видео Ольга подняла майку, обратив внимание на вертикальную полоску на животе. По словам Орловой, ей пишут, что темная линия была нарисована при помощи фотошопа. Подобные комментарии у звезды вызывают только смех. Поэтому теледива решила крупным планом показать, как она интенсивно трет полоску скрабом и даже полотенцем, но она не исчезает.