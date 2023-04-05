Торнике Квитатиани проинформировал о выходе из телепроекта «Новые звезды в Африке»

В начале февраля в Сети появилась информация о начале съемок нового сезона известного реалити-шоу «Звезды в Африке». Уже в середине марта сообщалось, что производство данного проекта подошло к своему концу. Поклонники с нетерпением ждут выхода выпусков, чтобы узнать имя победителя в экстремальном шоу.

Некоторые участники шоу «Новые звезды в Африке» делятся впечатлениями после участия в телепроекте. О своем выходе из шоу проинформировал Торнике Квитатиани. В новом интервью музыкант решил прокомментировать конфликт, который произошел между блогером Марией Погребняк и ведущей Эвелиной Бледанс.

«Для проекта это прекрасно, что ссорятся. Вникать в суть — это не мужское дело. Пусть девчонки сами разбираются между собой, мне это не особо интересно», — сказа артист.