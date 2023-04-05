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Врач перечислила запрещенные при больном сердце продукты питания

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Врач перечислила запрещенные при больном сердце продукты питания
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Врач перечислила запрещенные при больном сердце продукты. По словам доктора, при заболеваниях сердца и сосудов нужно минимизировать употребление крепкого чая, кофе, соли, жирных продуктов. В том числе речь идет о свином сале, жирном мясе, бараньем жире, куриной коже.
Диетолог отмечает, что сегодня в магазинах есть много нежирных молочных продуктов. Сливочное масло тоже желательно заменить и если не полностью, то сократить его употребление на две трети. При этом употреблять больше растительных жиров. Мясные продукты можно кушать нежирных сортов или обрезать предварительно весь видимый жир.
Желательно увеличить количество фруктов и овощей в ежедневном меню, снизить употребление соли и простых углеводов. Не стоит увлекаться магазинными соусами и кетчупами, продуктами быстрого приготовления, снеками, фаст-фудом, жареным картофелем, сдобой, шоколадом, пирожными и тортами с кремом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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