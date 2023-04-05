Врач перечислила запрещенные при больном сердце продукты питания

Врач перечислила запрещенные при больном сердце продукты. По словам доктора, при заболеваниях сердца и сосудов нужно минимизировать употребление крепкого чая, кофе, соли, жирных продуктов.

В том числе речь идет о свином сале, жирном мясе, бараньем жире, куриной коже.

Диетолог отмечает, что сегодня в магазинах есть много нежирных молочных продуктов. Сливочное масло тоже желательно заменить и если не полностью, то сократить его употребление на две трети. При этом употреблять больше растительных жиров. Мясные продукты можно кушать нежирных сортов или обрезать предварительно весь видимый жир.

