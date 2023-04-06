47-летняя балерина из РФ Анастасия Волочкова опубликовала кадр с неизвестным парнем

47-летняя Анастасия Волочкова после пиар-романа с кондитером и связи с Никитой Джигурдой озаботилась личной жизнью. По словам самой балерины, отбоя от поклонников нет.

По всей видимости, одному из мужчин посчастливилось провести вечер в компании примы Большого театра. В соцсети артистка балета опубликовала фотографию, снятую во время променада по Красной площади и ужина в столичном элитном ресторане. На кадрах запечатлен незнакомец, который сопровождал Настю. Поклонники посчитали его новым возлюбленным Волочковой.

"Ночная прогулка по Красной площади незабываема! Невероятная перезагрузка перед спектаклем. Я единственная балерина в мире, танцующая на главной площади в стране,", - написала танцовщица, намекнув, что ходила на свидание.