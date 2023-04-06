Анастасия Волочкова вспомнила о низкой зарплате в Большом театре в начале карьеры

Заслуженная артистка Анастасия Волочкова вспомнила о своей низкой зарплате в Большом театре. Это было в начале ее карьеры.

47-летняя танцовщица рассказала о безденежье во время переезда в Москву. В столицу России балерина приехала в 22 года после предложения балетмейстера Владимира Васильева стать примой-балериной Большого театра.

В то время Настя являлась солисткой Мариинского театра. Волочкова там танцевала примерно пять лет.

"Помню, денег не было. Приехали с мамой в Москву. Большой театр мне заплатил 100 долларов, а наша съемная квартира стоила тогда 300. Приходилось выживать," - вспоминает балерина.

Через год звезда балета была вынуждена переехать в Лондон. По ее словам, из Большого театра ее «выжили». Вернулась Волочкова в столицу только в 2001 году.