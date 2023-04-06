Дочь певицы Славы проинформировала об осложнениях во время рождения своего первенца

На прошлой неделе 23-летняя Александра Морозова родила сына. Молодая мама рассказала правду о своих родах. Как оказалось, у девушки были осложнения, несмотря легкую беременность.

Саша написала, что на 37 неделе беременности они с мужем явились на плановый осмотр. Но врачу не понравились результаты кардиотокографии и он попросил приехать через день, чтобы повторно провести данную процедуру. Вечером дочь Славы почувствовала неладное. В этот день малыш практически не шевелился, да и некоторые показатели смутили медиков.

На следующий день девушка приехала на осмотр. И тоге врачи решили провести экстренную операцию, поскольку показатели сердцебиения не были в норме.

Новоиспеченная мама добавила, что случилось все из-за сильного обвития пуповиной малыша. К счастью, все прошло успешно и через некоторое время сыну артистки ничего не угрожало. Сейчас мама и ребенок восстанавливаются и ждут выписки.