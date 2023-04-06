Доход мужа онкобольной Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева вырос почти в два раза

Примерно четыре года звезда популярного российского сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. 52-летней артистке помогают ее родные, в том числе муж Петра Чернышева. Как стало известно сегодня, доход фигуриста увеличился почти в два раза.

В настоящее время онкобольная актриса проходит реабилитацию. Анастасия, которая страдает от рака мозга, находится под постоянный наблюдением врачей. Чернышев оплачивает все дорогостоящее лечение, а также ищет лучших медиков.

Стоит добавить, что за последние 3 года доход спортсмена вырос до 500 тысяч рублей. Ранее фигурист получал не более 300 тысяч. По предварительной информации, зимой этого года Петр может получить по 1,5 млн. рублей в день. Впрочем, сам супруг Заворотнюк по этому поводу не дает никаких комментариев.