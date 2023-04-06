Екатерина Волкова рассказала о словах Александра Абдулова про Аллу Борисовну Пугачёву

Екатерина Волкова поделилась своими воспоминаниями о народном артисте Александре Абдулове. В частности, актриса рассказала о его словах про Аллу Борисовну Пугачёву.

В беседе с журналистами Волкова сказала, что благодаря Абдулову музыка является её второй профессией. Актёр любил её вокал и говорил, что по сравнению с Екатериной «Примадонна — седьмая автобаза».

«Мы снялись у Сергея Александровича Соловьёва в ленте «О любви». Абдулов искал героиню для сериала «NEXT». Показал меня Олегу Фомину. С режиссером у меня был долгий роман — имею в виду в кино. Мы сняли пять «КГБ в смокинге» и остались хорошими друзьями, как с Абдуловым, хотя была у нас симпатия», — сказала артистка.

Она добавила, что после съёмок Александр пригласил ее в гастрольный тур с постановкой «Всё проходит».