Избранница Прохора Шаляпина впервые отреагировала на слухи о разрыве с артистом

Возлюбленная Прохора Шаляпина впервые откровенно высказалась о разрыве с артистом. Актриса Ольга Сан опровергла эти слухи.

Новости о романе исполнителя появились в прошлом году. Хотя на премьере кинофильма «Я хочу! Я буду!» он появился с телеведущей Марией Борисовой.

По словам Сан, у них с Прохором все хорошо. Возлюбленные иногда ссорятся, однако вскоре идут на уступки друг другу и мирятся. Также Ольга призналась, что Шаляпин сейчас немного злится на нее, потому что она высказалась в СМИ об личных отношениях.

«Сейчас мы пытаемся восстановить отношения. Он помирился бы, если бы не таблоиды», - говорит актриса.

Артистка исполнила одну из ролей в картине. Красотка отметила, что Прохор пришел ее поддержать. А поскольку актриса опоздала на премьеру, Шаляпин появился на красной ковровой дорожке со знакомой.