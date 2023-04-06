Киркоров возложил цветы к могиле Снежиной на Заельцовское кладбище в Новосибирске

Филипп Киркоров выложил в соцсети видео о том, как он провел выходные в Новосибирске. Артист побывал в местах, которые ему посоветовал рэпер Дава. В том числе поп-король посетил могилу Татьяны Снежиной.

Решили посетить культовые места города. Во-первых, могилу Татьяны Снежиной, автора хита «Позови меня с собой». Всегда, когда приезжаю в Новосибирск, посещаю это место. Была замечательная девочка, которой очень рано не стало, — сказал Киркоров.