Красовский заявил, что не простит Долгополова и Оганесяна за насмешку над смертью военкора Татарского

В Берлине Гарик Оганисян и Александр Долгополов насмехались над смертью Владлена Татарского. Происходящее на сцене разозлило Антона Красовского. Журналист был возмущен:

«На второй день после убийства Татарского в Берлине проходит концерт Гарика Оганесяна, к нему на сцену выходит другой юморист Долгополов. Не знаю, какое у него имя, он решил, что он бинарная личность — то ли женщина, то ли мужчина. Это существо вышло на сцену и подарило Оганисяну статуэтку, намекая на террористический акт на набережной Невы. Ржал весь зал из тех людей, которые уехали из России, предали страну.

Вы были всегда моими врагами, хотя никогда не думал, что захочу убить вас. Ни секунды не думал, что буду ржать, если вас убьют, вы ржете, нелюди, вы не русские люди, вы вообще не человекообразные, вы моль, отвратительные, конченые мрази, смеетесь над смертью человека и еще 40 других, в том числе детей».

Красовксий также обратился ко всем, кто поддерживает эту позицию:

«Люди, которые смеетесь над русской смертью, существа, вы не понимаете, что у вас в голове и сердце не осталось ничего человеческого. , вам не будет прощения, пощады и никакая исповедь не спасет. Победа, сволочи, будет за нами».