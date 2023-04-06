Любовь Успенская на концерте объявила минуту молчания в память о погибшем Владлене Татарском

Любовь Успенская изменила программу выступления в Ставрополе с целью почтить память погибшего Владлена Татарского.

«Выступала в Ессентуках. Зашла в гримерку и узнала новость, что случилось в Петербурге. Что погиб хороший журналист, патриот Владлен Татарский и что пострадало много людей, которые были в кафе», — сказала артистка.

Во время следующего концерта в Ставрополе Успенская со сцены завила, что «враги никогда Россию не смогут победить». После этого певица объявила минуту молчания в память о военкоре. Публика поддержала такую идею.

Вместе с тем исполнительница резко отреагировала на вопрос журналиста об отъезде Пугачевой.

«Почему должна думать о ней? Она думает обо мне? Все, кто волнуется за нее, может ехать в Израиль!» — воскликнула Любовь Залмановна.