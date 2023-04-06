Любовь Успенская на концерте объявила минуту молчания в память о погибшем Владлене Татарском

Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может
В РФ могут запретить вейпы. В январе в Госдуме объявили о создании комитета, который займется разработкой законопроекта о полном запрете электронных
В деле о смерти в результате теракта в Петербурге блогера и военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след. Как сообщается, предполагаемая
Кинофильмы "Брат" и "Брат 2" считаются легендарными. Эти фильмы отечественного кинематографа смотрел хоть раз каждый россиянин. Знаменитая дилогия с
Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может
Немногие помнят выступление Людмилы Барыкиной, зато голос артистки знают миллионы. Она заменила Аллу Пугачеву в ВИА «Веселые ребята», исполнив
Последние новости из Марьинского направления фронта по состоянию на утро вторника, 4 апреля, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. В своем
Главный терапевт Министерства здравоохранения Татарстана Диана Абдулганиева рассказала, как электронные сигареты влияют на здоровье подростков. По
Миру грозит пандемия кори. Об этом сообщил врачи Антон Ершов. По словам специалиста, болезнь «будет повсюду», ведь отличается чрезвычайной
Хельсинки многого лишится из-за своего присоединения к Североатлантическому альянсу. Такого мнения придерживается генерал-лейтенант запаса Евгений