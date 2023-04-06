SHOT: Минкульт РФ проверяет рэпера Басту из-за негативного комментария об СВО на Украине

Министерство культуры проверяет Василия Вакуленко (рэпер Баста). В ведомство поступили заявления с требованием отменить выступление артиста в Ставрополе из-за "непатриотичных высказываний", которые прозвучали в шоу Анастасии Ивлеевой, пишет SHOT.

Концерт был запланирован на 8 июня. Но местные жители уверены, что музыкант не может выступать, поскольку "пренебрежительно" отозвался о действиях РФ. Он свое отношение обозначил фразой "смотрим кино дальше", допустив, что может сбежать из России.

"Размышлял о том, чтобы поехать куда-либо. С другой стороны, не могу поехать, у меня здесь работает огромное количество людей. Как семьянин и ответственный человек, как бы я мог… Могу сказать, без иронии: с этой землей я связан физически и ментально. Не могу уезжать надолго отсюда, как бы ни было тяжело. Поэтому смотрим кино дальше", — сказал Баста.

Рэпер добавил, что у него есть знакомые, которые живут за рубежом. Также он подчеркнул, что жена не хочет никуда уезжать.