МК: Смерть российского военкора Татарского подтолкнула певицу Успенскую на решительный шаг

Во время концерта Любовь Успенская со сцены произнесла монолог в честь гибели Владлена Татарского. По словам певицы, она узнала о смерти военкора, когда выступала с шоу-программой в Ессентуки.

Произошедшая трагическая новость настолько потрясла исполнительницу, что она даже решила изменить ход своей концертной программы. Выступая в другом городе, Успенская со сцены сделала заявление. Любовь Залмановна высказала мнение о врагах. После этого артистка объявила минуту молчания в память о погибшем Владлене Татарском.

«Помните, враги никогда победить Россию не смогут. Россия была, есть, будет всегда непобедимой», — сказала исполнительница.

Зрители были приятно удивлены таким поступком артистки. Они встали со своих мест, почтив память умершего военного корреспондента.