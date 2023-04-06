Оксана Самойлова впервые за несколько лет вышла в свет без Джигана

Оксана Самойлова появилась на красной дорожке престижной премии ЖАРА. Блогер пришла на это мероприятие со своими дочками: Ариелой и Леей. При этом рядом не было ее мужа.

Следует сказать, что семейная пара последние несколько месяцев не живет вместе. Модель не рассказывала поклонникам, что между ними произошло, однако дала четко понять, что они не вместе.

При этом сам исполнитель тоже не комментирует ситуацию. Он постит фотографии жены и публично просит у нее прощения. Оксана посты супруга лайкает. Также известно, что Джиган видится с детьми. Рэпер проводит с ними выходные.

Многие пользователи Сети подозревают пару в пиаре. Подписчики пары считают, что Самойлова таким образом хочет «прогреть» свою аудиторию перед запуском нового курса, а музыкант — перед выходом очередного студийного альбома.