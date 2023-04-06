Оскар Кучера не хочет вспоминать о скандальном интервью у иноагента Юрия Дудя

В январе Оскар Кучера дал интервью Юрию Дудю (признан иноагентом). Как признался актер, он даже не хочет вспоминать об этом разговоре.

16 января появилось интервью Кучеры у Дудя. После выхода ролика на актера обрушилась волна критики. Оскара осуждали пользователи, независимо от того, поддерживают они РФ, поскольку каждый нашел чему возмутиться. Негативные высказывания адресовали не только Кучере, а и его жене. Россияне писали неприятные слова Юлии в соцсетях, угрожали, напоминали о бумеранге. Супруга артиста в какой-то момент начала отвечать людям, что ее взгляды от мнения мужа отличаются, но публика не услышала ее и продолжала угрожать.

Сейчас ситуация немного улучшилась. Критика в Сети прекратилась. Сам Оскар заявил, что он даже не хочет вспоминать об интервью. Более того, о таком решении Кучера теперь жалеет.