Оскар Кучера подверг жесткой критике сбежавшего из России актера Дмитрия Назарова

Оскар Кучера в интервью заявил, что уволенный из МХТ Дмитрий Назаров у него не вызывает ни капли сочувствия, поскольку он — отвратительный человек.

Говоря об увольнении 84-летней Лии Ахеджаковой из «Современника» Оскар отметил, что он не слышал заявлений артистки, но считает, что многие высказывания ей приписывают. По словам Кучеры, он сожалеет о том, что произошло с пожилой актрисой.

Также ранее он предложил понять и простить Валерия Меладзе, который оступился и с которым он близко общается. А вот Назаров прощения не заслуживает из-за антироссийских высказываний и оскорблений в адрес своих коллег и обычных граждан.

«Назарова вообще ни разу не жалко, извините, потому что. Ахеджакову жалко. Такой я человек», — отметил ведущий.