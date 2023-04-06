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Осудивший СВО РФ актёр Козловский возвращается из США в Россию

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Осудивший СВО РФ актёр Козловский возвращается из США в Россию
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Фото из открытых источников

Известный российский актёр театра и кино Данила Козловский, который ранее осудил проведение специальной военной операции на Донбассе и Украине, молча уехал в США.

Но, по всей видимости, артист на Западе так и не прижился. Он решил вернуться на Родину. Стало известно, что запланированы первые постановки в стране с его участием. Так, В Москве и Петербурге вновь появились афиши спектаклей, где сыграет Козловский.

16 апреля и 14 мая Данила выступит в МХТ имени Чехова в Москве. 20, 21 и 22 апреля он сыграет в Малом драматическом театре Петербурга. Звезде отведены главные роли. В пьесе "Гамлет" ему досталась далеко не массовка, а афиша с лицом артиста висит на сайте МДТ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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