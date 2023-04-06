Певец Филипп Киркоров появился на публике с седыми волосами после пластических операций

Филипп Киркоров в очередной раз удивил своих фанатов обновленным имиджем. В личном микроблоге певец опубликовал ролик с прогулок в Новосибирске. Туда поп-король приехал с концертом.

На видеокадрах видно, что исполнитель снова поменял цвет волос и прическу. Видимо, пока прекращать эксперименты со своим внешним видом Киркоров не намерен. Несколько месяцев назад артист сделал коррекцию фигуры, а также провел процедуры по омоложению лица. Теперь он коротко постриг волосы, а также покрасил в светлый цвет бороду.

Поклонники такие эксперименты не оценили. Они решили поделиться мнением в комментариях под видео. Одни подписчики заявили, что Филипп с седой бородой выглядит старше. Другие пользователи сравнили 55-летнего певца с 90-летним отцом и попросили немедленно вернуть «молодого и красивого Филиппа». Кто-то отметил, что от Киркорова, стремящегося все время омолодиться, веет старостью.