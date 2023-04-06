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Певец Владимир Пресняков рассказал о взаимоотношениях с наставниками и командой шоу «Голос»

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Певец Владимир Пресняков рассказал о взаимоотношениях с наставниками и командой шоу «Голос»
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Фото из открытых источников

Певец Владимир Пресняков рассказал об интересных деталях закулисной жизни шоу «Голос». По его словам, с самого начала на съемочной площадке царит дружественная, очень веселая атмосфера, а взаимоотношения между наставниками прекрасные.

Также музыкант похвалил техническую команду вокального проекта. Как говорит артист, каждый из сотрудников является настоящим профессионалом своего дела.

«У нас команда, которая работает за кулисами, чумовая. Все качественно делается качественно, превращается быстро в незабываемую историю», — признался певец.

Пресняков поведал, что думает о специальной красной кнопке, которая «блокирует конкурентов» и не дает иному наставнику проголосовать за участника.

«Это прикол, чтобы добавить перчинки в наши отношения. Кстати, такая кнопка мне подарила одного классного исполнителя», — резюмировал артист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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