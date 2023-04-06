«МК»: певица Преснякова сообщила детали о серьезной болезни своего мужа

Владимир Пресняков-старший испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Его жена призналась, что артист уже перенес несколько операций. Из-за этого Елена Преснякова даже думает уйти со сцены.

По словам певицы, проблемы со здоровьем у ее супруга возникли неслучайно. Он сам себя запустил. Владимир Петрович не любит врачей, из-за чего его состояние резко усугубилось, пишет МК.

У него был сахарный диабет, с этим надо постоянно наблюдаться. Его на аркане не затащишь в больницу! Он пил годами одни и те же таблетки. Не менял, как положено, один раз в полгода. В результате он посадил себе почку.

По заявлению Елены, Преснякову убрали почку и сделали шунтирование. Совмещать «Самоцветы» и уход за избранником непросто, поэтому она подумывает уйти со сцены.