Продюсер Алина Сагина рассказала, как сейчас живет певица София Ротару

София Ротару в настоящее время не нуждается в деньгах, поскольку она имеет большие накопления, которые хранит в наличных. Также украинская певица параллельно распродает недвижимость. Об этом рассказала музыкальный продюсер Алина Сагина.

Есть легенда, что у Софии Ротару есть хранилище, как у Скруджа Макдака. Там - сундуки, где хранит все накопления, - сказала Сагина.

Сергей Лавров, который в свое время работал с певицей, данную информацию не подтвердил, но и не опроверг. Продюсер отметил, что Ротару отказывается от всех предложений, даже за баснословные деньги.

Нужно было спеть всего три песни в 3-х городах. Гонорар - 150 тысяч евро за выступления. Но она отказалась. Сейчас не время петь, сказала Ротару, - отмечает продюсер.