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Продюсер Алина Сагина рассказала, как сейчас живет певица София Ротару

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Продюсер Алина Сагина рассказала, как сейчас живет певица София Ротару
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Фото из открытых источников

София Ротару в настоящее время не нуждается в деньгах, поскольку она имеет большие накопления, которые хранит в наличных. Также украинская певица параллельно распродает недвижимость. Об этом рассказала музыкальный продюсер Алина Сагина.

Есть легенда, что у Софии Ротару есть хранилище, как у Скруджа Макдака. Там - сундуки, где хранит все накопления, - сказала Сагина.
Сергей Лавров, который в свое время работал с певицей, данную информацию не подтвердил, но и не опроверг. Продюсер отметил, что Ротару отказывается от всех предложений, даже за баснословные деньги.
Нужно было спеть всего три песни в 3-х городах. Гонорар - 150 тысяч евро за выступления. Но она отказалась. Сейчас не время петь, сказала Ротару, - отмечает продюсер.
Лавров добавил, что София Михайловна чувствует себя неплохо, хотя болеет. Она занимается бытом, огородом, готовкой еды. При этом в деньгах артистка точно не нуждается.
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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