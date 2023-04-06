Александр Долгополов и Гарик Оганисян в Берлине высмеяли смерть Владлена Татарского. Военкор скончался в результате теракта в Санкт-Петербурге. Российские звезды очень негативно отреагировали на шутку комиков, пишет РИА Новости.

Муж Вики Цыгановой Вадим лично был знаком с Татарским. Он заявил, что погибший был яркой личностью. Цыганов юмористическую постановку назвал кощунством и злом. Он уверен, что юмористов необходимо посадить в тюрьму.

Эдгард Запашный предложил ввести понятие «враг народа». Он считает, что из-за аморального поведения таких людей нужно лишать гражданства РФ. Он добавил, что ребятам спускать с рук их деяния ни в коем случае нельзя.

Писатель Игорь Витюк осудил действия шоуменов, назвав это сатанизмом. По его мнению, юмористы будут отвечать за поступки перед Богом, а его наказание будет неотвратимо.

Александр Антипов сообщил, что комиков следует навсегда вычеркнуть из инфопространства и забыть о их существовании. По словам поэта, они являются «примитивными существами без племени и роду».

Оскар Кучера тоже осудил действия комиков. Он назвал их деградантами. Ведущий также призвал признать Оганисяна и Долгополова иноагентами и посадить за дискредитацию ВС РФ.

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, поручил провести проверку этим высказываниям.

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