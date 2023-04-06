Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев недавно стал дедушкой

Прославленный российский телеведущий и любимый россиянами актер Дмитрий Нагиев не афиширует свою личную жизнь. В недавнем интервью ведущий рассказал, как он справляется в реальной жизни с ролью дедушки.

Сын шоумена летом в минувшем году впервые стал отцом. Дмитрий пол ребенка не раскрывает. Также он ничего не говорит об отношениях с малышом.

Я был неважнецким отцом, как дед — вообще… Мне важно, чтобы дети росли, - сказал ка-то Нагиев.

Телеведущий добавил, что дети у родителей появляются для того, чтобы их воспитывали. По мнению Дмитрия, наследники имеют право действовать по своей воле, а не слушать мнение старшего поколения.