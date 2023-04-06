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Тагильчанка склонила мужа шпионить на «Уралвагонзаводе» для ГУР Украины

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Тагильчанка склонила мужа шпионить на «Уралвагонзаводе» для ГУР Украины
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Фото из открытых источников

Стали известны новые подробности уголовного дела по ст. о госизмене в отношении семейной пары из Нижнего Тагила (Свердловской области). Схему шпионажа на предприятии придумала жена. Ее супруг работал на «Уралвагонзаводе». Именно женщина вышла на разведку Украины с предложениями.

Идея шпионажа принадлежит женщине. Она своему мужу — работнику УВЗ — предложила схему передачи документации. Сама она вышла на связь с работниками Главного управления разведки Минобороны Украины, предложив передавать секретные данные за денежное вознаграждение. За два или три месяца шпионажа супруги получили 100 тысяч рублей.

По сведениям, женщине 24 года, она является сотрудником УВЗ. Детей у нее нет. Во время допроса тагильчанка сообщила, что полученные за шпионаж средства уходили «на жизнь».

Против свердловчан было возбуждено уголовное дело, статья о госизмене. Они под стражей. Грозит местным жителям наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Дома оперативниками ФСБ был проведен обыск и обнаружены предметы для проведения шпионской деятельности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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