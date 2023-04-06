Телеведущая Барановская решилась признаться о новом возлюбленном: «От детей ничего не скроешь»

Юлия Барановская призналась, что старается строить отношения на доверии. Как пояснила телеведущая, она старается привить это детям, что также демонстрирует на собственном примере. Звезда считает, что наследники не должны участвовать в жизни взрослых, однако сама посвящает своих детей в подробности частной жизни.

«Дети в курсе личной жизни — от них не скроешь ничего. Пока знать не о чем. Не вижу ничего зазорного, когда женщина детям говорит: это мой молодой человек и мы встречаемся. Сама встречаться не умею. Мне нужно, чтобы все было серьезно: ЗАГС, семья и дети», - сказала Юлия.

Барановская добавила, что в настоящее время в ее личной жизни ничего не происходит. Хотя дети надеяться, что вскоре она встретит любимого человека. Но поскольку теледива очень серьезно подходит к знакомствам, жениха пока что у нее нет.