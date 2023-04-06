УМ: на украинском рынке продовольствия сложилась катастрофическая ситуация

Издание «Украiна молода» выпустило новый материал, который посвящен ситуации на украинском продовольственном рынке. В статье говорится, что она оставляет желать лучшего. В стране отсутствует система по выявлению некачественных продуктов, из-за чего на прилавках появляется много фальсификата.

Оказывается, еще в начале пандемии коронавируса власти Украины запретили проводить плановые мероприятия по госнадзору и контролю, до сих пор действует этот запрет.

Производители решили этим воспользоваться. Поэтому украинцы, которые пришли в магазин или супермаркет, покупают продукт с надписью «Печеночный паштет», но не могут быть уверены в том, что в банке именно он. Также нередко жителям страны продают макароны с антибиотиками и пальмовое масло вместо сливочного.

Как считают эксперты, вряд ли это дело сдвинется с места, пока покупатели не станут активно реагировать на продажи недоброкачественной продукции.