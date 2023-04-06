УМ: на украинском рынке продовольствия сложилась катастрофическая ситуация

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В Нижнем Тагиле произошло ЧП. Неизвестная девушка повредила более 11 автомобилей, которые были припаркованы возле дома по Ленинградскому проспекту,
В РФ могут запретить вейпы. В январе в Госдуме объявили о создании комитета, который займется разработкой законопроекта о полном запрете электронных
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Илья Резник отмечает свой очередной юбилей. Прославленному поэту-песеннику исполняется 85 лет. К юбилейному шоу он подошел во всеоружии. Поэт вышел
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В деле о смерти в результате теракта в Петербурге блогера и военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след. Как сообщается, предполагаемая
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Главный терапевт Министерства здравоохранения Татарстана Диана Абдулганиева рассказала, как электронные сигареты влияют на здоровье подростков. По
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