В ряде стран вышел кинофильм Серебренникова «Жена Чайковского» — композитор вертится в гробу

Чайковский вертится в гробу — начало нового фильма Кирилла Серебренникова. Год назад картину показали на Каннском кинофестивале, теперь начинается прокат ленты в разных странах.

При этом критики считают фильм «самым амбициозным» проектом Серебренникова, но не тем, что найдет отклик на международном уровне. Лента получилась «перегруженной и тяжеловесной», «страдающей преувеличением» не только в повествовании, но и в музыке. В большинстве рецензий отмечена исполнение и постановка, хотя сама история и драматургия вызывает негатив.

Также нужно сказать, что этот фильм тяжело воспринимать. Зрители не чувствуют напряжение между главной героиней и иными персонажами, а ее мотивация ясна не всегда. Из-за этого воспринимать 145 минут ленты сложно.

В общем, все эксперты отмечают операторскую работу и декорации, то есть все, что касается технической части, однако резко критикуют драматургию.