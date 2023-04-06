В России состоялась премьера кинофильма «Три мушкетёра: Д’Артаньян» с Евой Грин

Сегодня, 6 апреля, в Российской Федерации прошла официальная премьера кинофильма «Три мушкетёра: Д’Артаньян» от студии Pathe (Франция). Лента будет доступна в большинстве кинотеатров страны в русском дубляже от отечественных актеров.

Видеоролик доступен на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права принадлежат Атмосфере Кино, а также Pathe. Рассказывает картина о приключениях в столице Франции гасконца Д'Артаньяна. Он отправился в Париж, чтобы попытаться спасти похищенную даму.

Главные роли достались Еве Грин (фильм «Город грехов»), Венсан Кассель ( картина «Ненависть»), Вики Крипс (проект «Время»).

В РФ должна состояться премьера иного фильма от студии Pathe — ленты «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». Изначально ее должны были выпустить 14 февраля, но выпуск решили отложить на неопределенные сроки.