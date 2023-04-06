Вышел трейлер первого телесериала об СВО ВС РФ «Мобилизация», съемки которого проходили в ДНР

21 апреля 2023 года на российские экраны выходит телесериал "Мобилизация". Многосерийный фильм расскажет о спецоперации, которая проводится ВС РФ на территории ДНР и Украины.

Сегодня в Сети был опубликован трейлер "Мобилизации". Как сообщается, съемки картины полностью проходили в Донецке. В создании первого сериала о специальной военной операции принимали участие команда из ДНР. Создатели ленты пообещали показать правдивую картину о происходящих событиях на Донбассе после начала СВО.

"События происходят в ДНР еще в первые недели. История эта развивается через судьбы 3-х друзей. Каждый из них решил по-своему впустить спецоперацию в свою жизнь", - сказано в сообщении.