Woman.ru: почему певица из РФ МакSим внешне изменилась до неузнаваемости за последние полгода

Российская эстрадная исполнительница МакSим не так давно в очередной раз оказалась в центре скандала. Неприятная ситуация была связана со здоровьем певицы.

В 2021 году все россияне следили за восстановлением артистки от коронавируса. Сейчас Марина из-за плохого самочувствия решила отменить все концерты в России. Многие фанаты обратили внимание на то, что внешне МакSим сильно поменялась. Она сильно поправилась, а ее лицо выглядит отечным.

Появились слухи, что певица беременна, но в итоге они не подтвердились. Также подозревали, что артистка злоупотребляет алкоголем, поскольку ранее звезда страдала от алкогольной зависимости.

Как пишет Woman.ru, МакSим набрала вес из-за лечебной терапии. Вызвано это тем, что организм знаменитости сейчас восстанавливается. Также не исключено, что к такому состоянию могут приводить некоторые рецептурные препараты, неверно подобранные либо принимаемые в неправильной дозе.