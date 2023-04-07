35-летняя российская эстрадная певица Виктория Дайнеко в кокетливом наряде вышла на красную дорожку

На премьеру фильма "Мое прекрасное несчастье" Роджера Камбла приехала Виктория Дайнеко. Она появилась в компании нового возлюбленного. Несмотря на то, что имя избранника 35-летняя певица не раскрыла, она сообщила, что мужчина работает геологом.

На премьере кинофильма артистка весело проводила время с бойфрендом. Казалось, что влюбленные очень счастливыми вместе. Поэтому многочисленные поклонники Дайнеко начали говорить о возможном скором замужестве. Кроме того, самые наблюдательные заметили на ее пальце обручальное кольцо. Впрочем, сама исполнительница пока что догадки фанатов не подтвердила.

Но поход в кинотеатр для Виктории и ее избранника стал поводом для выбора откровенного наряда. Певица отдала предпочтение белому платью выше колена и светлым ботфортам на высоком каблуке. Ее парень предстал в бежевом блейзере, белых джинсах и кедах. Выглядела пара стильно и модно.