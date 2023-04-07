Руководитель французской политической партии «Желтые жилеты» Тьерри-Поль Валет выразил мнение о политической ситуации во Франции при президентстве Эммануэля Макрона.

Он считает, что при Макроне французам сложнее выражать собственное мнение, которое отличается от правительственного курса. По его мнению, на протяжении нескольких лет французам навязывалось мнение политического руководства государства по разным вопросам. А теперь, считает Валет, когда французы проводят митинги, выражая свое мнение, отличительное от правительственного, то сталкиваются с противодействием сотрудников полиции.

Ранее Валет заявил, что французы против проведения санкционной политики по отношению к Российской Федерации.